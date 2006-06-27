«Регіонали» заважають роботі парламенту й правильно роблять!

(У вівторок уранці фракції Комуністичної партії та Партії регіонів заблокували трибуни Верховної Ради, не давши парламентові розпочати роботу. Таким чином вони висловили незгоду з намірами коаліції прийняти зміни в регламент про те, що спікер обирається відкритим голосуванням, а не таємним, як записано в регламенті. Спікера і прем`єр-міністра більшість планує обирати «пакетним голосуванням». – УНІАН) «Регіонали» все правильно роблять! Сьогодні вони запобігли узурпації влади й тихому конституційному переворотові. Начебто дрібниця, як голосувати (таємно чи за допомогою системи "Рада"), але "помаранчеві" самі собі не вірять. А те, що в разі таємного голосування з їхнього середовища знайдуться куплені й перекуплені, котрі проголосують НЕ ТАК, - у цьому немає жодного сумніву. Ось і бояться «помаранчеві», що вся їхня "консолідована" конструкція завалиться, як картковий будиночок, після першого ж таємного голосування щодо кандидатури спікера.

А якби голосування щодо спікера Верховної Ради було таємним? Скільки б набрав Порошенко? Я думаю, що не набрав би більшості. Перша причина - особиста неприязнь до нього багатьох чи деяких з БЮТ і Соцпартії. Друга причина перебуває у сфері не стільки політики, скільки особистих інтересів декого з тих же "нашоукраїнців", "бютівців» і, певною мірою - соціалістів.

Ну не може бути так, щоб Ахметов напередодні голосування тишком-нишком не проплатив цій категорії бізнесменів-депутатів. Не може бути так, щоб заради "високої демократичної ідеї" хто-небудь з них не спокусився на сотню-другу штук баксів. Заспокойтеся панове! Усі ці варіанти були прораховані Тимошенко і Порошенком. Розуміючи, що настане крах коаліції, вони готові були запропонувати голосувати яким завгодно способом - від системи "Рада" до підняття рук.

Усіх вітаю з днем збереження Конституції України!

Сергій С., Росія