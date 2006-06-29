Чому Президент віддає спецслужбам накази на знищення через ЗМІ?

Сьогодні я почув по радіо про те, що Президент Росії публічно розпорядився знищити екстремістів, що захопили російських дипломатів у Іраку. Начебто все правильно робить Президент, проте, погодьтеся, дивно виглядає таке розпорядження.

Багато хто вважає, що операція «дипломати» була організована спецслужбами. Її мета, мовляв – вивести Росію, яка веде війну в Чечні, в один ряд з країнами, котрі борються з тероризмом. Але навіть якщо це й так, то я категорично не згоден з тими, хто звинувачує Володимира Володимировича Путіна. Адже не може Президент керувати буквально всім! Він міг і не знати про підготовку операції.

Можу допустити, що чеченці з "Меджліс-шура моджахедів" справді прийшли з Чечні до Іраку і дійсно викрали російських дипломатів. Можливо, що вони і справді висували вимоги, про які повідомляли наші ЗМІ: за 48 годин вивести російські війська з Чечні. Хоча знали наперед, що ці вимоги не можуть бути виконані навіть за всього бажання Москви.

Або ж у них із головою не все гаразд? Тут, звичайно, маса запитань.

Можу навіть уявити, що викрадачі не були пов`язані з російськими спецслужбами і діяли самі по собі - всяке буває.

Але після того, як Президент країни ледве не через засоби масової інформації дав розпорядження провести секретну спецоперацію зі знищення викрадачів, щось мені стало ніяково. Спочатку я подумав, що це такий цинічний жарт, але коли новини повторили його кілька разів, я подумав, що живу в країні абсурду.

Чи то наші російські спецслужби повністю демократизувалися і відкрилися перед громадськістю, раз публічно одержують такі накази, чи то мене тримають за лоха?

Я не пам`ятаю, щоб у радянські часи глава держави по телебаченню або через газети наказував спецслужбам знищити того чи іншого ворога. Хіба так когось можна знешкодити? Це ж “лапша” чистої води.

І все ж таки я не схильний звинувачувати Президента в популізмі. Мабуть, відбувся якийсь збій, помилка. Ось і вилізла така дурість.

Олексій Добкін, м. Москва