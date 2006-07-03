Абрамович купив автомобільний номер Папи Римського

Чукотський губернатор Роман Абрамович придбав номерний знак, який був встановлений на автомобіль Папи Римського. За номерний знак Папи Абрамович заплатив 285 тисяч англійських фунтів (більше півмільйона доларів).

Автомобільний номер, який придбав губернатор Чукотки, був встановлений на автомобіль Папи Римського Іоанна Павла II під час його візиту до Ірландії в 1979 році. Поки не повідомляється, що власник футбольного клубу "Челсі" має намір робити з своєю покупкою.

Лента.ру