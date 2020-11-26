5 грудня Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера. Відтепер у столиці з’явиться власний Хогсмід, де пануватиме магічна атмосфера й чарівний настрій.

Велетенська локація, що влітку тішила киян і гостей столиці якісним пляжним відпочинком в компанії зіркових артистів, з 5 грудня перетвориться на сповнене магії та чарів зимове містечко — Osocor Winter Village. Osocor Winter Village ніби зійшло зі сторінок книжок про Гаррі Поттера. І ще більше — тут оселилися чаклуни та маги із того самого містечка Хогсмід. Адже й до них дійшла слава про масштабну столичну резиденцію відпочинку Osocor Residence.

У зимову пору знаменитий літній басейн перетвориться на гігантську ковзанку площею 800 квадратних метрів. На додачу до неї тут з'являться й інші зимові розваги: гірка, карусель, фуд-корти зі святковими смаколиками і бари з вершковим пивом та глінтвейном.

Однак і це ще не все. Мешканці Хогсміда не залишать відвідувачів без майстер-класів з магії, зілляваріння та інших чарівних практик. Для цього AMAconcert звели в Osocor Winter Village атмосферні місця відпочинку в магічних декораціях.

Відвідати столичний Хогсмід можна вже з 5 грудня. Він відкриватиме свої двері кожного дня протягом 3 зимових місяців. Основна розважальна програма для сімейного відпочинку діятиме весь час з 11:00 до 17:00. А вже з 17:00 до 22:00 в Osocor Winter Village гостей зігріють запальні вечірки з діджеями. Дізнатися, що й коли відбуватиметься в зимовому містечку, можна буде на фейсбуці резиденції.

Зустрінемося у світі магів і чарівників в Osocor Winter Residence!

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Автор: УНІАН