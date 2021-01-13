14 січня, о 14:00 в Українському кризовому медіа-центрі (вул. Хрещатик, 2, Український дім) відбудеться офіційна презентація громадської правозахисної ініціативи «Правотворець».

Завданнями ініціативи є:

— формування бази даних осіб, причетних до кримінальних переслідувань за політичними мотивами;

— координація громадської протидії політичним репресіям;

— захист прав репресованих на міжнародному рівні;

До створення «Правотворця» долучились ініціативи #FreeRiff, #FreeDrKuzmenko, Рух Опору Капітуляції, адвокатське об’єднання «ОК LEGAL», фірма «СЕНС Консалтинг» та адвокат Тарас Безпалий.

В презентації візьмуть участь:

  • Юрій Гончаренко — член Координаційної ради Руху Опору Капітуляції, координатор «Правотворця».
  • Петро Кіян — ініціатива #FreeDrKuzmenko, координатор «Правотворця».
  • Сергій Пархоменко — член Координаційної ради Руху Опору Капітуляції, координатор «Правотворця».
  • Юлія Кузьменко — переслідувана за політичними мотивами в рамках справи Шеремета (скайпом).
  • Сергій Стерненко — громадський діяч.
  • Тетяна Чорновол — Народний депутат України 8-го скликання.
  • Сергій Тамарін — учасник російсько-української війни, переслідуваний за “напад” на С.Сівоху.

Також очікується участь адвоката Віталія Коломійця та юриста Леоніда Маслова.

Трансляція за посиланням:

https://youtu.be/v3Nw7_hLjoo

Телефон для ЗМІ: Сергій Пархоменко, 097 025 72 16

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Автор: УНІАН