"Правотворець": презентація бази даних осіб, які здійснюють політичні репресії

14 січня, о 14:00 в Українському кризовому медіа-центрі (вул. Хрещатик, 2, Український дім) відбудеться офіційна презентація громадської правозахисної ініціативи «Правотворець». Завданнями ініціативи є: — формування бази даних осіб, причетних до кримінальних переслідувань за політичними мотивами; — координація громадської протидії політичним репресіям; — захист прав репресованих на міжнародному рівні; До створення «Правотворця» долучились ініціативи #FreeRiff, #FreeDrKuzmenko, Рух Опору Капітуляції, адвокатське об’єднання «ОК LEGAL», фірма «СЕНС Консалтинг» та адвокат Тарас Безпалий. В презентації візьмуть участь: Юрій Гончаренко — член Координаційної ради Руху Опору Капітуляції, координатор «Правотворця».

Петро Кіян — ініціатива #FreeDrKuzmenko, координатор «Правотворця».

Сергій Пархоменко — член Координаційної ради Руху Опору Капітуляції, координатор «Правотворця».

Юлія Кузьменко — переслідувана за політичними мотивами в рамках справи Шеремета (скайпом).

Сергій Стерненко — громадський діяч.

Тетяна Чорновол — Народний депутат України 8-го скликання.

Сергій Тамарін — учасник російсько-української війни, переслідуваний за “напад” на С.Сівоху. Також очікується участь адвоката Віталія Коломійця та юриста Леоніда Маслова. Трансляція за посиланням: https://youtu.be/v3Nw7_hLjoo Телефон для ЗМІ: Сергій Пархоменко, 097 025 72 16 Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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