Абонплата за радіоточку подорожчає у 2 рази

«Укртелеком» із 1 червня ц.р. підвищує в 2 рази абонентну щомісячну плату за користування радіоточкою. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«З 1 червня 2009 року абонентна плата за користування основною радіоточкою становитиме для населення 6 грн. із ПДВ, для юридичних осіб — 9 грн. із ПДВ», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в офіційному коментарі компанії, «Укртелеком» - єдиний оператор в Україні, який надає послуги проводового радіомовлення по всій території країни. При цьому компанія «Несе істотні витрати на обслуговування устаткування і споруд мережі проводового радіомовлення».

За даними компанії, існуючі тарифи на користування основною радіоточкою не покривають витрати на надання цієї послуги. Тільки за 2008 рік збитки від надання послуг проводового радіомовлення компанії становили 161 млн. грн., а за перший квартал 2009 року – 40 млн. грн.

Водночас, як наголошується в коментарі, «в нашій країні відсутній механізм компенсації збитків за надання телекомунікаційних послуг нижче їх собівартості». Зокрема, Верховною Радою України 19 березня 2009 року не було підтримано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення доступу до універсальних телекомунікаційних послуг, метою внесення якого було прискорення створення Фонду універсальних послуг для забезпечення рівних умов для всіх учасників телекомунікаційного ринку й впровадження механізму компенсації збитків від надання загальнодоступних послуг, що дозволило б компанії забезпечувати клієнтам якісні послуги.

Саме тому, "для збереження можливості мільйонам абонентів «Укртелекому» і надалі користуватися послугами проводового радіомовлення, компанія змушена переглянути тарифи, йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року «Укртелеком» уже підвищував тарифи на послуги проводового радіомовлення, що було визначено наказом ВАТ „Укртелеком” від 23 вересня 2008 р. №348. Згідно з цим наказом, з 1 жовтня 2008 року абонентну плату за користування основною радіоточкою для населення також було визначено на рівні 6 грн. на місяць (із ПДВ) замість 1,80 грн. раніше. Абонентна плата за користування радіоточкою для юридичних осіб - 9 грн. (із ПДВ) замість 1,80-3 грн. на місяць.

У жовтні 2008 року АМК вимагав від "Укртелекому" обгрунтування підвищення тарифів і почав відповідне розслідування.

З 1 лютого 2009 року «Укртелеком» скасував своє рішення про підвищення абонентної плати за користування радіоточкою до 6-9 грн., знизивши її для фізичних осіб і бюджетних організацій до 2 грн. 50 коп., для інших організацій – до 3 грн. 25 коп.