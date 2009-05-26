Британські монахи пропонують святу косметику

Ченці одного з монастирів власноруч виготовляють засоби догляду для жінок та продають їх через мережу Інтернет. Косметика створена з молитвою, увесь виторг іде на потреби храму.

Суворі та небалакучі монахи допомагають жінкам зберегти красу та здоров`я. Нещодавно у абатстві Святого Августина - що у британському графстві Кент - почали продавати косметику, яку власноруч виготовляють ченці. Таку незвичну справу розпочав двадцятичотирьохрічний Карпентер, який живе у монастирі вже два роки. За цей час вивчив усі цілющі властивості бджолиного воску та меду. І просто вирішив допомогти людям своїми знаннями та вмінням.

Карпентер, монах: "Спочатку я робив свічки з воску, вони подобалися людям та гарно продавалися. Після такої роботи шкіра та руках ставала дуже м`якою і я вирішив зробити крем на основі воску. Я почав читати спеціальну літературу і невдовзі моє захоплення розділили інші брати".

Старші монахи почали допомагати Карпентеру створювати косметику. Спочатку чудодійні помади та креми для обличчя та для рук роздавали усім, хто відвідував монастир. Коли ж вдячні жінки почали залишати значні пожертви – ченці вирішили виготовляти косметику для широкого загалу.

Отець Полін, настоятель монастиря: "Я підтримав цю добру та світлу ініціативу. Але я зразу наголосив, що виробляти косметику ми повинні дуже професійно, щоб не нашкодити та не розчарувати жінок. І ще – жодної торгової марки, жодного лейблу. У нашої продукції навіть назви немає. Адже ми не шукаємо прибутку, ми просто робимо добру справу".

Усі помади, креми та спеціальний очищений мед для масажу монахи продають через мережу Інтернет. Вони створили власну сторінку, де розмістили інформацію про усі косметичні засоби, через неї і приймають замовлення. Уся продукція - виключно органічна та не містить жодних хімічних домішок. За бажанням клієнтки, монахи можуть додавати до кремів трохи фруктів чи анісу – виключно для аромату.

5 канал