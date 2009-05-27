У Києві створили центр захисту прав споживачів
16:22, 27 травня 2009Права споживачів
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Для боротьби з несумлінними суб’єктами
В столиці на вулиці Боричів узвіз, 8 розпочав роботу Київський міський центр захисту прав споживачів.
Як пише газета “Хрещатик” (№66 (3512)), комунальне підприємство вестиме якіснішу та ефективнішу боротьбу з несумлінними суб’єктами господарювання. Юристи підприємства надаватимуть кваліфіковану консультацію потерпілому споживачеві та повністю супроводжуватимуть його в судових інстанціях.
Крім того, нова установа планує розпочати наведення ладу в сфері надання послуг через автоматизовані електронні системи.
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