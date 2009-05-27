У Києві створили центр захисту прав споживачів

В столиці на вулиці Боричів узвіз, 8 розпочав роботу Київський міський центр захисту прав споживачів.

Як пише газета “Хрещатик” (№66 (3512)), комунальне підприємство вестиме якіснішу та ефективнішу боротьбу з несумлінними суб’єктами господарювання. Юристи підприємства надаватимуть кваліфіковану консультацію потерпілому споживачеві та повністю супроводжуватимуть його в судових інстанціях.

Крім того, нова установа планує розпочати наведення ладу в сфері надання послуг через автоматизовані електронні системи.