У столичному метро будуть нові вагони

Депутати Київської міської ради дозволили КП «Київський метрополітен» купити 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з правом викупу за результатами тендеру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене вчера на засіданні сесії Київради.

Цього року на викуп нового рухомого складу з міського бюджету дозволяється залучити коштів не більш ніж 15% від загальної вартості предмету лізингу, а решту коштів – впродовж 2010-2014 років.

За даними метрополітену, в години пік заповнення одного вагону метро становить 250 осіб або 10 осіб на один квадратний метр вільної від сидінь площі. Особливо складна ситуація на Сирецько-Печерській лінії. Тут існуючим парком рухомого складу вже фактично неможливо забезпечити необхідну кількість потягів для перевезення пасажиропотоку, що зростає.

Завдяки прийнятому рішенню метрополітен зменшить заповнення вагонів з нинішніх 250 осіб до 197 і забезпечить необхідний інтервал руху між поїздами.