Більше половини імпортованих до Німеччини джинсів - з Китаю

У 2008 році 54,5% всіх імпортованих до Німеччини джинсів було поставлено з Китаю і Бангладеш. У 2008 році Німеччина імпортувала 141,5 млн. джинсів на суму 1,4 млрд. євро. Про це повідомляє Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis).

Так, в 2008 році Німеччина імпортувала з Китаю 48,5 млн. джинсів на суму 335,8 млн. євро, з Бангладеш – 28,6 млн. штук на суму 135,0 млн. євро. За обсягами імпорту до Німеччини також важливими країнами-імпортерами джинсів були Туреччина (14,7 млн.шт. на 222,9 млн. євро), Пакистан (12,7 млн. шт. на 83,3 млн. євро), Туніс (5,4 млн.шт. на 101,6 млн. євро) і Італія (3,7 млн.шт. на 90,5 млн. євро).

У "Топ-20" країн-імпортерів джинсів знаходяться також сім інших азіатських і дві європейські країни (Чеська Республіка і Румунія).