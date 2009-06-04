Великі торгові мережі викриті в махінаціях з готівкою

Служба безпеки України заявляє про зловживання великих роздрібних торгових мереж під час операцій з готівкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, виступаючи сьогодні на нараді у Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питань контрабанди і корупції в банківській сфері.

Він відзначив, що питання, щодо обналичувания, сьогодні є дуже важливими для економіки, у зв`язку з чим знаходяться на постійному контролі СБУ.

«Найбільшу увагу ми приділяємо великим мережам роздрібної торгівлі - це «Фокстрот», CASH & CARRY, це люди або організації, які масово направляють готівку на конвертацію, після чого виникають всі злочинні схеми», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.