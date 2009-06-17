Росія і Білорусь знайшли “молочний” мир

Росія і Білорусія завершили переговори з молочної проблеми і досягли домовленості, яка влаштовує обидві сторони, заявила журналістам міністр сільського господарства Росії Олена Скринник, повідомляє Газета.Ру.

«Ми на позитивній ноті закінчили наші консультації, переговори і уклали угоду, що влаштовує обидві сторони», - сказала Скринник.

За її словами, у результаті спільної роботи «ми домовилися «обнулити» ввезення сухого молока з Білорусії у другому і третьому кварталах».

Між тим, раніше у вівторок увечері заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусії Михайло Савельєв звинуватив Росспоживнагнляд у небажанні вирішувати проблему, пов`язану з відновленням постачань білоруської молочної продукції до Росії, і заявив, що білоруська делегація, що проводила переговори, відкликана з Москви.

Нагадаємо, «молочна війна» між Росією і Білорусією почалася 10 днів тому — минулого понеділка, 8 червня, голова Федеральної служби по нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини, головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко оголосив про нові санкції щодо постачальників молочної продукції з Білорусії. На додаток до 600 найменувань білоруських молокопродуктів, про заборону на ввезення яких до Росії було оголошено трьома днями раніше, передбачалося заборонити ввезення ще понад 800 видів продукції з суміжної держави.

Основною причиною заборони Геннадій Онищенко називав недотримання білоруськими виробниками техрегламента на молоко і молочну продукцію, що діє в Росії з початку року.

Проте, багато експертів вважали, що заборона пов`язана, скоріше за все, із захистом вітчизняного виробника, оскільки ціни на білоруську продукцію значно нижче від російських. Крім того, могла позначитися і інтервенція — держава планує у сезон «великого молока» провести масові закупівлі сухого молока. Цієї теми минулого тижня торкнувся і прем`єр-міністр Володимир Путін. На нараді з проблем тваринництва в Білгородській області він заявив про те, що при проведенні закупівельних інтервенцій сухого молока треба розробити механізм об`єктивного контролю, який би дозволив виключити ситуації, коли під виглядом вітчизняного молока державі пропонуватимутьпродукцію, вироблену за кордоном.

У свою чергу, у відповідь на заборону експорту білоруського молока до Росії президент Білорусії Олександр Лукашенко відмовився приїхати на саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), і доручив Держкордонкомітету країни опрацювати елементи прикордонного і митного контролю.

З середини минулого тижня заборона експорту білоруського молока до РФ почала діяти.