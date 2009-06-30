ЄС знімає обмеження на продаж нестандартних овочів і фруктів

Європейські обмеження на продаж нестандартних овочів і фруктів втратять силу. Нові європейські правила, які регулюють розмір і форму фруктів та овочів, набудуть чинності з 1 липня. До цього часу дуже велика або дуже маленька морква та криві огірки повинні були маркуватися особливим чином («екстра-клас», «1-й сорт» або «2-й сорт»). Але, у торговців залишиться право добровільно маркувати свою продукцію, виділяючи її особливі якості.

“Це означає повернення круглого огірка та кривої моркви, – заявила в листопаді 2009 року комісар ЄС з сільського господарства Маріана Фішер-Бойл. – Це конкретний приклад того, що ми робимо для боротьби з непотрібною бюрократією. Такі питання не потребують регулювання ЄС, учасники ринку вирішать ситуацію набагато краще. Крім цього, в нинішніх умовах високих цін на продукти та економічних труднощів споживач повинен мати можливість робити вибір з найширшого спектру продуктів. Безглуздо викидати хороші продукти тільки тому, що в них “неправильна” форма”, передає "Росбалт".