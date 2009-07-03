БМК почне виробництво дитячого харчування

Білоцерківський молочний комбінат, що входить в компанію "Терра Фуд", має намір в кінці 2009 року почати виробництво дитячого харчування.

Про це повідомив в розмові з кореспондентом УНІАН голова ради директорів компанії "Терра Фуд" Вадим ЧАГАРОВСЬКИЙ.

«Почнемо восени виготовляти дитяче харчування», - сказав він, додавши, що це будуть рідкі молочні продукти для дітей, зокрема кисломолочні продукти.

Підприємство вже встановило лінію для виробництва дитячого харчування потужністю 8 тисяч упаковок на годину. Лінія може працювати в двох форматах упаковки - 0,25 і 0,2 літра.

За словами В.ЧАГАРОВСЬКОГО, впродовж 2010 року компанія планує зайняти більше 50% ринку рідких молочних продуктів дитячого харчування.

При цьому він відзначив, що сьогодні рідке дитяче харчування в Україні виготовляють лише два виробники – комбінат «Придніпровський» (м. Дніпропетровськ) і завод дитячого харчування «Салюс» (м. Київ).

Довідка УНІАН. Компанія "Терра Фуд" створена в 2006 році. Це один із найбільших виробничо-торгових холдингів, який працює в трьох напрямках: молочному, м`ясному та агропромисловому.

До складу холдингу входить 8 підприємств молочного напряму: Білоцерківський молочний завод, Тульчинський сирзавод, Решетилівський маслосирзавод, Крижопільський сирзавод, Вапнярський молокозавод, Могилів-Подільський молокозавод, Новоодеський маслосирзавод, Корнинський сирзавод. М`ясний напрям представлений Тульчинським м`ясокомбінатом. Агропромисловий напрям – агрокомплекс «Зелена долина», що об’єднює 15 агропідприємств, які обробляють 26 тис. га землі. Основна діяльність агрокомплексу – вирощування і переробка цукрового буряка, виробництво цукру та тваринництво.