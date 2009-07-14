Миргородський завод «Калина» випускає нову питну воду

ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калина» (Полтавська обл.) почав виготовлення та реалізацію води питної «Роса Миргородщини».

Як передає кореспондент УНІАН, голова правління підприємства Олена ЛАЗЕБНА повідомила журналістів, що ця продукція відповідає всім вимогам українського законодавства у сфері охорони здоров`я.

Вода, піднята з надр землі, проходить спочатку три ступені механічного очищення від твердих дисперсних частинок. а потім процес абсорбції на вугільному фільтрі для видалення сторонніх домішок газів.Надлишок розчинених мінеральних солей з питної води виділяється за допомогою осмосної установки. П`ятою стадією очищення води є знезараження її ультрафіолетовими лампами. Нове сучасне устаткування закупили в Бельгії та Канаді, - сказала О.ЛАЗЕБНА.

Заступник головного лікаря Миргородської районної санітарно-епідеміологічної станції Микола ГАВРИЛЕНКО заявив, що хімічний склад питної води «Роса Миргородщини» не більший, мг/дм3: хлориди (СL-) – 250, кальцій (Са-) – 100, мінералізація – 500.

За словами О.ЛАЗЕБНОЇ незабаром у магазинах міста та всієї України з`явиться вода «Роса Миргородщини» всієї асортиментної лінійки. Це буде сильногазована, середньо-, слабогазована і негазована вода в ємкостях 0,5, 1, 1,5, 3, 6, і в 18,9 куб. дм.

Довідка УНІАН. ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калина” спеціалізується на випуску мінеральної води, а також виробництві соусів. У 2004 р., після появи нових інвесторів, підприємство було модернізоване, інвестиції склали близько 8 млн. грн.

ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калина” є правонаступником державного підприємства “Миргородський харчовий комбінат”. На його території в 1974 році була пробурена свердловина, вода з якої була включена як лікувально-столова вода “Миргородська №2” спочатку в республіканський РСТ, а зараз – і в державний стандарт України.