Польща з 2010 року підвищить мінімальну зарплату на 3%

Уряд Польщі домовився з федерацією роботодавців і профспілками підвищити мінімальну зарплату на приблизно 3% - до 1317 злотих (до оподаткування - близько 410 доларів за курсом 3,2 злотих за долар).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі польського уряду.

Прес-служба назвала «великим успіхом» досягнуті домовленості в умовах економічної кризи, що спричинила спад зростання ВВП в першому кварталі з 4,9% до 0,8%.

Після підвищення мінімальна зарплата складе близько 40% середньої заробітної плати в країні, що на 10% менше, ніж вимагали профспілки.

За оцінками уряду, які наводить видання Rzeczpospolita, кількість поляків, котрі одержують мінімальну зарплату, у разі її підвищення до половини середньої зарплати, збільшиться з нинішніх 16% до 25%.

Уряд прогнозує зменшення темпів зростання середньої зарплати з 10% минулого року до 7% наступного до 3,15 тис. злотих.

RP також зазначає, що в Польщі 6% з приблизно 8,3 млн. працюючих отримують менше половини мінімальної зарплати (працюють на півставки).

За даним, які має в своєму розпорядженні УНІАН, мінімальна зарплата в Польщі за останні п`ять років зросла в середньому на 3-6% за рік, різко збільшившись у 2007 році - на 17%.

У 2008 році мінімальна зарплата зросла на приблизно 12%.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі в Польщі середня зарплата склала 3,19 тис. злотих, що майже на 7% більше показників першого кварталу минулого року, і на 3% більше, ніж в останньому кварталі 2008 р.

Довідка УНІАН. Згідно з польським законодавством, роботодавець не може платити зарплату менше мінімальної, визначеної урядом на поточний рік.