У Полтаві перекрили канал збуту фальсифікованої горілки

Під час оперативно-профілактичних заходів співробітники податкової міліції Полтавщини виявили на території одного з торгівельних закладів обласного центру велику партію горілчаних напоїв сумнівного походження, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.

Під час перевірки з’ясували, що більше ніж 10 тисяч пляшок горілки з логотипами підприємств-виробників Полтавської та Донецької областей, належать місцевому приватному підприємцю, який займається гуртовою торгівлею лікеро-горілчаної продукції.

Згідно з висновком фахівців санітарно-епідеміологічної служби, ці алкогольні напої виготовляли із сировини, яка за своїми фізико-хімічними показниками не відповідає встановленим для виробництва алкогольної продукції стандартам. Вони містять чимало різних шкідливих домішок, що загрожують здоров’ю потенційних споживачів.

Сурогатну горілку загальною вартістю понад 140 тисяч гривень вилучили. Порушили кримінальну справу за фактом зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Триває слідство.