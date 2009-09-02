Люди стали менше ходити в ресторани

Люди сталі менше їсти в ресторанах, а частіше залишаються вдома і самостійно готують обіди та вечері. Такі дані дослідження, яке провела в різних країнах світу консультаційна компанія GFK Roper.

За даними звіту GFK Roper, 84% споживачів по всій земній кулі, а особливо американці, змушені були скоротити частину своїх звичних витрат на фоні всесвітньої економічної рецесії.

Перший Всесвітній споживчий індекс рецесії GFK Roper показав, що загалом, люди рідше обідають в ресторанах, скоротили витрати на всілякі розваги, одяг, свята. Цей індекс був заснований на щорічних опитуваннях 30 тис. осіб віком від 15 років, що проживають в 25 країнах світу. Оцінюють те, наскільки економічний клімат впливає на людські емоції та спосіб життя.

Рецесія виявилася найсильнішим економічним потрясінням для більшості респондентів у всьому світі. Найбільше вона позначилася на споживачах з таких країн, як Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія, Франція і Австралія.

Водночас, за словами директора відділу споживчих тенденцій GFK Roper Ніка ЧИАРЕЛЛІ, споживачі з Індії, Японії, Росії, Аргентини, Південної Африки і Аргентини сказали, що для них криза не така страшна, як її змалювують.

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