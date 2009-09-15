В Україні дефіцит молочної сировини

За інформацією «Діла», в січні-серпні 2009 року до України імпортували більше 5 тис. тонн вершкового масла. Цей показник в 10 разів перевищує торішні об`єми зовнішніх закупівель. Різке зростання постачань викликане браком сировини в Україні.

Ще кілька років тому в Україні панувала протилежна ситуація. Країна була великим експортером вершкового масла. Наприклад, в 2006 році виробники відвантажили на експорт 10,9 тис. тонн і ввезли лише 30 тонн вершкового масла.

Зараз паралельно із збільшенням імпорту на ринку спостерігається зростання цін. Якщо в липні цього року ціна тонни масла на гуртовому ринку становила 22-24 тис. грн., то на сьогодні вона вже досягла 30 тис. грн. за тонну. На думку експертів, до кінця року ситуація стане ще критичнішою. Через дефіцит ціна може зрости до 40 тис. грн. за тонну.

Чергове збільшення цін на ринку вершкового масла оператори очікують на кінець осені, коли виробництво молока традиційно зменшується. Комерційний директор молочної компанії «Галичина» Іван САЛОМАТІН припускає, що пік імпорту масла припаде на останній квартал цього року та перший квартал наступного. Збільшення частки імпортної продукції на ринку також сприятиме подорожчанню.

«Якщо зараз кілограм масла в гурті коштує близько 30 грн., то до кінця року ця цифра може перевищити 40 грн., а це означає, що вартість пачки масла в роздрібній торгівлі зросте на 50% в порівнянні з минулим роком — до 10-12 грн.», — затверджує І.САЛОМАТІН.

Представник «Галичини» також вважає, що дорожчання масла призведе до збільшення кількості фальсифікату на ринку. «Підвищенням цін на масло відразу скористаються дрібні компанії, які почнуть виготовляти фальсифіковану продукцію з високим вмістом рослинних масел (спреди — «Діло»)», — вважає він.

За словами директора аналітичної компанії «Інфагро» Василя ВІНТОНЯКА, не сприяє зростанню виробництва масла в Україні і світова коньюнктура на ринку сухого молока. Виробництво масла і сухого молока (або казеїну) є супутніми процесами, і зниження цін на сухе молоко призводить до зниження рентабельності виробництва масла. Якщо ще кілька років тому молочні компанії активно переробляли молочну сировину на сухе молоко і масло, то тепер через низькі ціни на зовнішніх ринках цього року навіть великі виробники від такого виробництва відмовляються, і якщо і роблять сухе молоко, то лише для власних потреб.

Заступник директора компанії “Білом” (Рівненська область) Олександр Бояновський додає: “Цього року молокопереробним компаніям вигідніше виготовляти твердий сир, ніж масло, адже велика частина сиру йде на експорт за валюту”.

Збільшення об’ємів імпорту призводить до зміни його структури. Раніше майже все масло, яке завозили до України, було білоруським. Країни підписали договір про зону вільної торгівлі, тому масло потрапляло до нас без сплати мита. Сабівартість європейського масла менша, ніж білоруського, але через великі мита ввозити його до України було не дуже вигідно. Ї

Цього року ситуація змінюється. Білоруські виробники не можуть задовольнити всі потреби України, бо в них купують і російські компанії. Дефіцит призводить до зростання цін, а європейське масло стає цікавим нашому ринку.

“Діло”