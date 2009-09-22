Тимошенко обіцяє підвищити зарплати медикам на 20%

Уряд з 1 січня збільшить заробітну плату працівникам системи охорони здоров`я в середньому на 20%, незалежно від того, чи буде прийнятий державний бюджет на 2010 рік.

Як повідомляє Секретаріат Кабінету Міністрів України, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час відвідин Київської міської онкологічної лікарні.

«Нам важко в кризу різко підвищувати заробітну плату, але доплата за стаж для лікарів буде», - пообіцяла Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що уряд продовжує фінансувати загальнонаціональну програму боротьби з онкологічними захворюваннями, а також нагадала, що відповідний урядовий законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.