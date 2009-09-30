На Сумщині з харчовим отруєнням госпіталізували 7 осіб
10:58, 30 вересня 2009Права споживачів
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Отруїлися на поминках
У Сумській області впродовж 28-29 вересня до інфекційного відділення Кролевецької центральної лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізували 7 осіб, які 26 вересня були на поминальному обіді в селі Лапшин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07:00 30-го вересня перебіг їхнього захворювання середнього ступеня важкості. Фахівці районної СЕС проводять комплекс санітарно-гігієнічних заходів.
Попередня причина отруєння – порушення технології приготування страв та недотримання правил особистої гігієни.
Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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