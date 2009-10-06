Дев’ять громадян Румунії продавали прикраси “під золото”

В одному із сіл Звенигородського району Черкаської області міліціонери затримали дев’ятьох громадян Румунії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, громадяни Румунії подорожували Україною біля місяця. Вони продавали персні з металу жовтого кольору, які видавали за прикраси із золота. Скільки румунам вдалося реалізувати цього краму, зараз з`ясовуватимуть слідчі. У Звенигородському районі Черкаської області мандрівники намагалися продати товар, але один із місцевих жителів одразу помітив підробку. Виведені на чисту воду гості, вчинили гучний скандал, побили автомобіль місцевого жителя.

На допомогу чоловікові прибули працівники ДАІ Звенигородського РВ ГУ МВС в Черкаській області, які й затримали нападників. У відділку міліції затримані намагалися довести, що прибули на територію України працювати на будівництві.

Як повідомила начальник відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУ МВСУ В Черкаській області Марина ПОНОМАРЕНКО, громадян Румунії притягнули до адміністративної відповідальності за групове порушення громадського порядку, образливе ставлення до громадян та вчинення ними інших подібних дій, що порушили громадський порядок і спокій. За недотримання законодавства громадянам Румунії скоротили термін перебування в Україні та заборонили в`їзд до країни протягом 5 років.