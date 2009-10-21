Україні загрожує дефіцит ліків

Запровадження мораторію на підвищення цін на ліки призведе до їхнього дефіциту в Україні, заявляють фармацевти. Вони закликають президента накласти вето на закон про мораторій, прийнятий Верховною Радою у вівторок.

Прихильники оголошення цінового мораторію вважають, що замороження цін на ліки на рівні 2008-го року допоможе уникнути подальшого подорожчання медикаментів в умовах фінансової кризи, яку переживає більша частина жителів України. Водночас, самі фармацевти застерігають, що вже через кілька тижнів після замороження цін на ліки з українських аптек може зникнути більшість препаратів - і не лише імпортних. Речник української фармацевтичної корпорації «Артеріум» Олена АЗАРОВА каже, що оголошення мораторію на підвищення цін на ліки вщент зруйнує вітчизняну фармацевтичну галузь.

«Розвиток ситуації за сценарієм Верховної Ради призведе до дефіциту лікарських препаратів на українському ринку і зниження соціального захисту населення. А в довгостроковій перспективі принципово зміниться система забезпечення населення ліками, оскільки приватний капітал втратить до цього сектору інтерес», - прогнозує О.АЗАРОВА. За її словами, після цього саме на державу ляжуть витрати зі створення альтернативної системи забезпечення населення ліками.

Медики ж погоджуються з тим, що лікуватися в Україні стало надто дорого. «Все що робиться в українському фармацевтичному бізнесі – це просто неподобство», - сказав «Німецькій хвилі» головний учений секретар Академії медичних наук України Володимир МІХНЬОВ.

“Німецька хвиля”