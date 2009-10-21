У Німеччині страйкують прибиральники

У Німеччині сьогодні страйкують прибиральники. Вони вимагають підвищення зарплати. Це перша загальнонімецька акція працівників цієї сфери. Тисячі людей у різних містах країни припинили роботу, вийшовши на безстроковий страйк під гаслом «Повстання непомітних». Непомітні - це прибиральники, які щодня дбають про чистоту житлових будинків та офісів.

Експерт університету з Дуйсбурга -Ессена Герхард БОШ підтверджує, що 6,5 мільйонів осіб, які працюють у цій сфері, виконують свою роботу за мінімальну зарплату, яку, за його словами, навіть соромно називати. Крім того, існує тривожна тенденція, що заробіток, який і так є низьким, продовжує зменшуватися.

Експерт розповідає, що німецькі прибиральники сьогодні заробляють менше, ніж ще три роки тому. «Ми перетворилися на країну з дуже несправедливою системою розподілу заробітку», - вважає Г.БОШ.

Проблема оплати праці полягає в тому, що через високу конкуренцію фірми змушені знижувати ціни, пояснює представник федерального об`єднання компаній, які виконують такі роботи, Йоханес БУНГЕРД. «Це відбувається тому, що конкурувати можна лише знижуючи зарплату робітникам, - каже Й.БУНГЕРД.

Тим часом профспілки вимагають підвищити зарплату прибиральників цього року на 8,7 відсотка, а не на три відсотки, як це пропонують роботодавці. Інакше, погрожують прибиральники, страйк продовжиться, і країна буде завалена сміттям.

“Німецька хвиля”