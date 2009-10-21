Хліб подорожчав майже на 10%

Ціни на хліб збільшилися майже на 10% у порівнянні з цінами на кінець 2008 року.

Про це УНІАН повідомила Державна інспекція з контролю за цінами.

У повідомленні зазначають, що якщо у кінці грудня минулого року середня ціна хліба з борошна першого сорту становила 3,07 грн., то сьогодні - 3,37 грн., що на 9,8% більше. Хліб житньо-пшеничний коштував 3,03 грн., у жовтні цього року – 3,33 грн. (на 9,9% дорожче).

Ціна хліба з вищого сорту в кінці минулого року була 3,71 грн., сьогодні – 4,06 грн., що на 9,4% більше. Водночас, борошно вищого сорту подорожчало лише на 2,1%.

У жовтні цього року в порівнянні з вереснем хліб подорожчав на 0,3%. Ціна зросла лише у Рівненській області – на 1,7% та Севастополі – на 4,2% (на хліб з борошна першого сорту).