Уряд має намір підвищити розміри окладів для науковців

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд має намір підвищити на 10% розміри окладів для науковців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні на засіданні уряду планують розглянути проект документа, який «передбачає збільшення в середньому на 10% розмірів посадових окладів окремих працівників бюджетних науково-дослідних установ та організацій та інших наукових установ Національної академії наук».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що сьогодні уряд планує ухвалити рішення, яке врегульовуватиме питання управління об’єктами державної власності, що знаходяться в системі володіння Національної академії наук.