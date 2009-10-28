Єврокомісія хоче покращити продовольчий ланцюг

Європейська комісія пропонує заходи для покращення діяльності продовольчого ланцюга та забезпечення прогнозованості цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Єврокомісією Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо покращення діяльності продовольчого ланцюга в ЄС.

“Як продемонстрував останній розвиток подій на ринку молока, досить часто немає зв’язку між цінами, які сплачують фермерам, та цінами, за якими споживачі купують готову продукцію в магазинах”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БУЛЬ.

У своєму комюніке Єврокомісія зазначає, що на сьогодні продовольчий ланцюг, який включає в себе безпосередньо виробників продовольства, переробників та дистрибуторів, забезпечує 7% робочих місць в ЄС. Водночас, цей сектор має прямий вплив на громадян, оскільки середні видатки домогосподарств на продовольство становлять 16%.

У Комюніке відзначають, що на не завжди ефективне функціонування продовольчого ланцюга впливають контрактні зобов’язання та недостатність прозорості у формуванні цін.

Серед заходів, що пропонує Єврокомісія для подолання виявлених складнощів, - подальша співпраця Комісії з країнами-членами щодо кращого виявлення нечесних контрактів, поширення знань про нечесні контрактні зобов’язання, оприлюднення моніторингів цін на продовольство та створення бази даних роздрібних цін на продовольство в країнах-членах, а також ряд інших заходів.