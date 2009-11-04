У Києві відмінили традиційні сільськогосподарські ярмарки

Влада Києва відмінила проведення сільськогосподарських ярмарків у місті.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідно до розпорядження КМДА від 30.10.2009 року № 1246 «Про запобігання поширенню грипу типу A/H1/N1Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення м. Києва», у столиці заборонено проведення масових заходів, зокрема і традиційних продовольчих ярмарків.

Таким чином, заплановані на 7 листопада ярмарки (у Голосіївському районі по вул. Бурмістенка; у Деснянському районі по вул. Сабурова; у Дніпровському районі по вул. Малишка; у Солом’янському районі по вул. Козицького; у Шевченківському районі по вул. В.Василевської) не проводитимуть.