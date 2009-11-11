Вимогам якості не відповідає 54% рибної продукції

Протягом третього кварталу 2009 року територіальні органи Держспоживстандарту України перевірили рибу та рибну продукцію на 66 підприємствах. Порушення вимог нормативної документації (НД) встановили на 51 підприємстві.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, перевірили 38,5 туб консервів (1 туб - 1000 умовних банок консервів по 400 грамів) та 77,5 т іншої рибної продукції (риби мороженої, риби холодного копчення, риби солоної, пресервів) й морепродуктів на загальну суму близько 2 млн. 384 тис. грн. Вимогам НД не відповідало 25,2 туб консервів та 69,7 т іншої рибної продукції на загальну суму 1 млн. 282 тис. грн. (54%).

Найбільше продукція не відповідала вимогам НД за маркуванням – 51% всіх порушень. За фізико-хімічними показниками – 16%, відсутність атестації виробництва – 14%, випуск та реалізація продукції без сертифіката відповідності – 10%, порушення за органолептичними показниками (смак, запах) – 8%, відсутність контролю і порушення періодичності випробувань продукції – 6%, порушення за мікробіологічними показниками – 2%, порушення пакування – 4%, незабезпеченість НД – 8%.

У відомстві зазначають, що причинами випуску неякісної продукції були: недоліки підготовки виробництва та розробки продукції, порушення технологічної дисципліни та рецептур, незадовільна організація контролю технологічного процесу та якості готової продукції, відсутність необхідної нормативної та технологічної документації, відсутність власних виробничих лабораторій, низька якість сировини, незадовільний контроль за якістю, незадовільне зберігання сировини та матеріалів, низький рівень санітарної культури на виробництві.

За результатами перевірок територіальні органи Держспоживстандарту застосували до підприємств, що порушили вимоги НД та законодавчих актів, такі заходи: на 18 підприємствах заборонили реалізацію 23 партій продукції, на 37 підприємствах заборонили реалізацію всієї продукції, 51 підприємству видали приписи про усунення порушень НД, наклали 84 штрафи на загальну суму 64,2 тис. грн.