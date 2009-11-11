Компанія «Данон» роздає свою продукцію лікарям швидкої допомоги

Компанія «Данон» під час епідемії грипу надає лікарям швидкої допомоги у восьми західних областях України і в Києві свою продукцію функціонального харчування "Актімель" для підтримки імунітету людей, що безпосередньо контактують з хворими.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила менеджер медичного маркетингу "Данон" в Україні Ольга КУХАР.

За її словами, у рамках акції «Актімель поспішає на допомогу», компанія «Данон» передасть станціям швидкої допомоги у Київській області, а також у 8 західних регіонах (Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій і Закарпатській областях) близько 100 тис. пляшок «Актімель» для зміцнення імунітету 7 тис. лікарів.

«7 тисяч лікарів – це загальна кількість, скільки їх є, – Київ плюс західні регіони. 100 тисяч пляшок – це саме той курс, який отримає кожен лікар, не тільки лікар, а й фельдшер, кожен співробітник, включаючи водіїв», - уточнила О.КУХАР.

За її словами, компанія витратила тільки на продукт близько 360 тис. грн. «Чи триватиме акція, ми побачимо. Справа у тому, що це, як ви розумієте, недешевий продукт, і якщо взяти роздрібні ціни, це приблизно 360 тис. грн., які витрачені лише на продукт... Ми хотіли б, щоб це було початком акції.», - відзначила вона.

Довідка УНІАН. Група компаній «Данон» - світовий лідер з виробництва молочних продуктів. Компанія працює в Україні з 1998 р.

Французький виробник молочної продукції «Данон» у 2006 році придбав «Молочний завод «Родич» (м. Херсон), який модернізували, і тепер він називається «Данон Дніпро».