Активісти критикують вето закону про підвищення акцизів на сигарети

Відомі громадські активісти, які виступають проти куріння, критикують рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА ветува закону про підвищення акцизів на тютюн та тютюнові вироби.

Про це йшлося на прес-конференції в Києві.

Зокрема, голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України Микола ПОЛІЩУК висловив здивування рішенням Президента ветувати закон "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби", оскільки ще в 2007 році на Всеукраїнському форумі "Здоров`я нації" він проголошував "Сім ініціатив оздоровлення нації".

«Першою з них було зменшення шкідливого впливу паління на здоров`я населення», - нагадав М.ПОЛІЩУК.

За його словами, ціна на сигарети для людей має надзвичайно велике значення, адже за рахунок цих заходів в Україні за 4 роки вдалося зменшити кількість тих, хто курить, на 10% - до 31%, що становить більш ніж мільйон громадян.

"Ніхто не має права на те, щоб збільшувати можливість захворюваності і вимирання нації. Підвищення акцизу на тютюн дозволяє нам зменшити кількість тих, хто курить, а значить, і кількість захворюваності і смертності людей", - підкреслив М.ПОЛІЩУК.

При цьому він зауважив, що ветування цього закону не відповідає нормам і принципам євроінтеграції України, "оскільки вся Європа сьогодні бореться за те, щоб повітря було чистим від тютюнового диму".

Водночас, координатор проектів "Молодіжна варта" (аналіз виконання виборчих обіцянок Президента) Євгенія МАЛИХ наголосила, що в 2007 році Президент В.ЮЩЕНКО з біл-бордів агітував голосувати за НУ-НС, в передвиборній програмі якого було зазначено, що він збирається боротися за здоровий спосіб життя нації.

"Там було конкретно сказано про те, що вони збираються зупинити алкоголізм, дитяче куріння, заборонити масову рекламу тютюнових та алкогольних виробів, а також посилити відповідальність за продаж спиртного та цигарок», - заявила громадський активіст.

На її думку, В.ЮЩЕНКО міг би сконцентрувати увагу на програмі своєї політичної сили, робити кроки назустріч виконанню цієї програми.

Присутній на прес-конференції заступник голови Комітету ВР з питань бюджету Олег ЛЯШКО звернув увагу на 4 головні пункти, які є в пропозиціях В.ЮЩЕНКА щодо ветування цього закону.

«По-перше, він вважає, що підвищення акцизів на тютюн призведе до збільшення контрабанди сигарет, друге - скорочення обсягів виробництва, третє - зменшення надходжень до бюджету, і четверте - звільнення працівників», - заявив О.ЛЯШКО, додавши, що всі ці аргументації є необґрунтованими і не витримують жодної критики.

До того ж, відзначив О.ЛЯШКО, така ж мотивація звучала у зверненнях тютюнових компаній, але до них ніхто не прислухався окрім Президента.

«За моєю інформацією, за ветування цього закону на рахунки структур, які проводять виборчу кампанію кандидата в Президенти України ЮЩЕНКА, перераховано 5 мільйонів дол. США», - заявив народний депутат.

Так, зокрема, щодо контрабанди, то у офіційній відповідях Держмитслужби і СБУ йдеться, що фактів контрабандного ввезення в Україну тютюнових виборів в цьому році не фіксувалося, натомість зафіксовано 1700 фактів незаконного вивезення тютюнових виробів, що свідчить про те, що в Україні найнижчі ціни.

Також О.ЛЯШКО підкреслив, що виробництво сигарет у 2009 році в порівнянні із 2008 роком справді скоротилося, але лише на 11%, тоді як промисловість впала на 30%. І що головне - падає споживання цигарок, тобто люди стають менше курити, додав депутат.

Щодо зменшень надходжень до бюджету, то таку мотивацію В.ЮЩЕНКА парламентарій вважає цинізмом.

«За січень-жовтень 2008 року держбюджет від акцизів на тютюн та тютюнові вироби отримав 2 млрд. 732 млн. грн. За січень-жовтень 2009 року - 7 млрд. 8 млн. грн. Це при тому, що підвищені акцизи розпочали діяти із травня 2009 року», - повідомив О.ЛЯШКО, зазначивши, що гроші від підвищення акцизів заплановано направити на ліквідацію наслідків повені у Західній Україні, утримання закордонних представництв та фінансування Міністерства оборони.

Економічний експерт, екс-заступник міністра економіки Володимир РЯБОШЛИК вважає, що ті служби, які готували для Президента рішення застосувати вето на закон про підвищення тютюнових акцизів, ввели главу держави в оману. За його словами, подібні дії "не стикуються з позицією Президента щодо європейської інтеграції".

"Після всіх розмов і різних громадських заходів, які проти ветування цього закону, це відкриє йому очі. Він розбереться в ситуації і все-таки підпише закон. Я в цьому впевнений", - підсумував В.РЯБОШЛИК.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Президент повернув до ВР закон щодо підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби до 36%.