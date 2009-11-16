Лідер Соціалістичної партії України, кандидат у президенти України Олександр МОРОЗ переконаний, що Україна повинна торгувати хлібом, а не землею.

На цьому він наголосив у своєму вітанні працівникам сільського господартства з нагоди їхнього професійного свята, повідомила прес-служба СПУ.

«Сьогодні для мене… найважливіше - зберегти українську землю, а значить, і незалежність нашої держави. Соціалісти виступають проти вторинного ринку землі, проти спекуляцій і перекупки земель сільгосппризначення, які є виключно народною власністю», - заявив головний соціаліст України.

«Земля - це наше головне національне багатство, і ми повинні зберегти його - для всіх нас, для наших дітей», - зазначив О.МОРОЗ.

На його переконання, підтримка і розвиток села, переробної промисловості - це «стратегія майбутнього, спосіб виходу з кризи, в якій опинилася Україна через непрофесійну і безвідповідальну владу».

«Боляче про це казати у святковий день, проте українське село з процвітаючого і успішного перетворилося на «батрака» у власній країні. Колишня житниця Союзу сьогодні купує сільгосппродукцію за кордоном», - констатує лідер СПУ.

«Переконаний, що ви розумієте і розділяєте мою тривогу, мій біль за стан нинішнього сільського господарства - адже ми говоримо однією мовою. І ми спільно здолаємо усі труднощі - як це було вже не раз. Тому що село - це колиска України, це її золотий фонд», - наголосив О.МОРОЗ.