У Запорізькій області забракували 64,6% молочних продуктів

За 10 місяців 2009 року фахівці державного нагляду ДП «Запоріжжястандартметрологія» перевірили 9 підприємств-виробників та реалізаторів молочних продуктів Запорізької області. За результатами перевірок через невідповідність стандартам забракували 64,6% перевіреної продукції загальною вартістю 37 тис. 804 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що 54,5% порушень – це неналежні умов зберігання молочних продуктів, а саме – недотримання температурних режимів та вологості. 36,5% забракованої продукції не відповідали вимогам нормативних документів за маркуванням (відсутня інформація про склад продукту, кінцевий термін реалізації, умови зберігання). Ще 9% мали відхилення за фізико-хімічними показниками. Зокрема, під час перевірки плавленого сиру «Дружба» виявили нерозплавлені частки розміром 10 на 5 мм, що є порушенням технічних умов виготовлення продукції.

Також серед причин порушень – недостатня підготовка виробництва до випуску продукції, неналежний контроль за її якістю, недотримання технологічної дисципліни.

За результатами перевірок інспектори заборонили реалізацію 11 партій перевіреної продукції та 4 види молочних продуктів: сиркову масу, вершкове масло, ряжанку та сир.

Загальна сума штрафів, накладених за виробництво нестандартної продукції, склала 3 тис. 111 грн.