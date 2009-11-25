У ФРН працівник банку переказувала гроші багатих клієнтів бідним

Суд міста Бонн у Німеччині засудив банківську співробітницю до 22 місяців ув’язнення умовно за фінансові махінації, повідомляє Agence France-Presse. 62-річна співробітниця, яка отримала в ЗМІ прізвисько "банкір - Робін Гуд", переказувала гроші багатих клієнтів банку на рахунки людей із великими боргами.

Загалом жінка, чиє ім`я не повідомляють, здійснила за період із грудня 2003 року по лютий 2005 117 незаконних транзакцій на загальну суму 7,6 мільйона євро, передає Лента.ру. Як тільки фінансовий стан людей, які отримали несподівану допомогу, покращувався, банкір повертала "позичені" гроші їх законним власникам. Владнати проблеми з грошима вдалося не всім, і загальний збиток від дій банківської співробітниці становив близько 1,1 мільйона євро.

Достатньо м`який вирок у суді пояснили тим, що жінка діяла виключно з альтруїстичних спонукань і не переслідувала власної вигоди. Також суд прийняв до уваги той факт, що через судовий розгляд жінка втратила роботу. В якому банку працювала "банкір - Робін Гуд" не уточнюють.

Подібні прояви благородства відбуваються не вперше, але зазвичай вони не закінчуються умовними термінами. Так, у 2007 році за схожий злочин був засуджений до майже трьох років в`язниці високопоставлений менеджер німецького банку Sparkasse Tauberfranken. Він допоміг незаможним за рахунок забезпечених клієнтів банку на 2,8 мільйона доларів.

У 2008 році стало відомо про альтруїстичні грошові перекази на суму 7 мільйонів євро одного зі співробітників британського Royal Bank of Scotland на ім`я Бенедикт ХЕНКОК, проте, в цьому випадку допомогу отримували виключно корпоративні клієнти, які потрапили в скрутне становище. Б.ХЕНКОК отримав півтора роки в`язниці.