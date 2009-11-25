У Кременчуці ввели мораторій на встановлення кіосків

На сесії міськради Кременчука Полтавської області депутати проголосували за припинення попереднього узгодження розміщення стаціонарних малих архітектурних форм.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з проектом рішення, нові заявки на встановлення кіосків не прийматимуться до тих пір, доки в місті не буде розроблено правила розміщення малих архітектурних форм. Дані правила мають розробити до квітня.

"Таке рішення ухвалено для того, щоб упорядкувати встановлення кіосків у місті. Оскільки через те, що після запровадження відповідної постанови Кабміну, систему видачі дозволів на кіоски було спрощено, підприємці «закидали» виконком заявами на їх встановлення", - сказав представник прес-служби міськвиконкому.