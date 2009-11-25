У Кременчуці ввели мораторій на встановлення кіосків
Забагато заяв на їх встановлення
На сесії міськради Кременчука Полтавської області депутати проголосували за припинення попереднього узгодження розміщення стаціонарних малих архітектурних форм.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з проектом рішення, нові заявки на встановлення кіосків не прийматимуться до тих пір, доки в місті не буде розроблено правила розміщення малих архітектурних форм. Дані правила мають розробити до квітня.
"Таке рішення ухвалено для того, щоб упорядкувати встановлення кіосків у місті. Оскільки через те, що після запровадження відповідної постанови Кабміну, систему видачі дозволів на кіоски було спрощено, підприємці «закидали» виконком заявами на їх встановлення", - сказав представник прес-служби міськвиконкому.