Україна і Литва підписали угоду про оформлення безкоштовних віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Віктор ЮЩЕНКО на сумісної з президентом Литовської Республіки Далі ГРІБАУСКАЙТЕ прес-конференції за підсумками їх переговорів у Києві.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що йдеться про оформлення багаторазових віз.

Також, за словами президента, сторони домовилися про співпрацю щодо євроінтеграції України. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що разом зі своєю литовською колегою вони детально обговорили питання підписання Україною Угоди з ЄС про асоціацію. На думку Президента України, великий досвід Литви з інтеграції буде дуже корисним для нашої держави.