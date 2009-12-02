Кавові стіки Nescafe почали виготовляти на “Світочі”

Компанія Nestle ввела в експлуатацію лінію з виробництва кавових стіків «Nescafe 3в1» на Львівській кондитерській фабриці “Світоч”.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне відкриття лінії відбулося 1 грудня.

Нову виробничу лінію змонтували за 36 тижнів, вона оснащена устаткуванням світових виробників – Schmucker (Італія) і Langenpack (Німеччина). Її роботу обслуговуватимуть 20 робітників. На “Світочі” виготовлятимуть декілька найменувань кавових продуктів: Nescafe Turbo, Nescafe Original, Nescafe Creamy.

Директор з корпоративних питань Nestle в Україні Геннадій РАДЧЕНКО повідомив, що інвестиції компанії в даний проект склали 21 млн. грн. За його словами, проектна потужність лінії складає більше 150 млн. стіків на рік.

“Минулого року Україна спожила 150 млн. стіків кави Nescafe. Потужність цієї лінії набагато більша, але питання в споживанні. Потужність – це одне, а попит – інше. Проте з 2002 року, коли ми почали продавати каву в стіках в Україні, споживання її збільшився в 11 разів”, - сказав він.

Г.РАДЧЕНКО повідомив, що імпортувати будуть тільки каву, а упаковку, цукор і сухі вершки купуватимуть в українських підприємств. Контракти на постачання упаковки для стіков уклали з компанією “Укрпластик” (Київ), Жидачівський картонно-паперовий комбінат, «Укрпол» (м. Стрий, Львівська обл.).

“Якщо кілька років тому ми використовували тільки 15% сировини українського виробництва, то сьогодні це приблизно 50% української сировини і 50% іноземної. А завдання стоїть через рік в 2011 році використовувати тільки 15% імпортних складових”, - пояснив Г.РАДЧЕНКО.

За його словами, каву, що зроблена на “Світочі”, продаватимуть в Україні та Молдові.

Довідка УНІАН. Фабрика “Світоч” виготовляє кондитерські вироби (“Світоч”, Nestle Cold, Nesquik, Nuts, Lion), сухі приправи “Торчин”, а зараз і каву Nescafe”.

Nescafe – флагманський бренд компанії Nestle. Ціна бренду – більше 12 млрд. дол.

Компанія Nestle почала господарську діяльність в Україні в 1994 році з відкриття представницького офісу. ТОВ «Нестле Україна» було створене в Києві в травні 2003 року.

Компанія Nestle S.A. володіє контрольним пакетом акцій Львівської кондитерської фірми «Світоч» з 1998 року. У 2003 році компанія придбала 100% акцій ВАТ «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

Nestle є найбільшим виробником продуктів харчування в світі. Сьогодні Nestle належить 481 фабрика в 87 країнах світу. Продукція Nestle представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної і питної води, продуктів для домашніх тварин і т.д. Компанія здійснює маркетингову підтримку таких брендів, як Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Kitkat, Lion, Aero, Friskies.