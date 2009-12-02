На Київщині забракували 12% засобів вимірювальної техніки

За 10 місяців 2009 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП

«Київоблстандартметрологія» забракували 12% перевірених засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що протягом звітного періоду провели 83 перевірки, проінспектували 175 підприємств, організацій, установ різних форм власності, АЗС у Київській області. Порушення вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” встановили на 137 перевірених підприємствах, що становить 78,3% від загальної кількості.

Серед «порушників» опинились 6 лікувальних та лікувально-профілактичних закладів, 19 підприємств, які надають житлово-комунальні послуги (газо-, тепло-, електро-, водопостачання) та послуги поштового зв`язку, 2 бази нафтопродуктів, 10 підприємств-виробників харчової продукції і лабораторії, що контролюють якість і безпеку продуктів харчування, підприємства торгівлі, заклади громадського харчування.

Також не дотримувались правил автозаправні станції міст Біла Церква, Ірпінь, Боярка, Березань, Вишневе, Переяслав-Хмельницький, Бориспіль, а також Бориспільського, Обухівського, Васильківського, Броварського, Києво-Святошинського, Таращанського, Ставищенського, Кагарлицького, Рокитнянського, Вишгородського районів.

Під час проведення державного метрологічного нагляду виявили такі порушення: відсутність переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; застосування ЗВТ із закінченим терміном повірки, несправних, забракованих за результатами інспекційної повірки; неправильне виконання вимірювань та застосування не актуалізованої нормативної документації.

“Виявлені недоліки свідчать про незадовільний контроль з боку керівництва підприємств, недбале ставлення відповідальних осіб до виконання службових обов’язків”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

За результатами інспектування 115 осіб притягнули до адміністративної відповідальності, сума штрафів становить 17 тис. 612 грн.