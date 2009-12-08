У cтолиці близько 30-40% домашніх тварин не зареєстровані

Близько 30-40% домашніх тварин, які проживають у Києві, не зареєстровані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

Загалом, за інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, на даний час в столиці зареєстровано близько 100 тис. домашніх собак, з яких 10 тис. визнані як собаки потенційно небезпечних порід. Вона також повідомила, що тільки 1 тис. 286 собак потенційно небезпечних порід пройшли відповідні тести, які підтвердили, що ці тварини соціально безпечні і контрольовані власниками.

***Реєстрацію тварин здійснює комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» з метою контролю за чисельністю тварин в місті та дотримання вимог Правил утримання домашніх собак та котів в Києві. Реєстрація проводиться шляхом внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин в м. Києві.