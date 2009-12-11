Завтра у Львові відкриють Різдвяний Ярмарок

Завтра у Львові відкриють перший в Україні Різдвяний Ярмарок. Урочисте відкриття відбудеться з низкою прем’єр та заходів. Ярмарок триватиме з 11 грудня до 21 січня на площі Ринок та на проспекті Свободи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, до участі у ярмарку залучені ресторатори, торговці, ремісники, митці, громадські, благодійні, релігійні організації, а також самі львів`яни та туристи, адже ярмарок – це люди і атмосфера.

Співи, веселощі, солодощі та гаряче вино, сувеніри та подарунки, звичайно ж колядки та забави відповідатимуть за теплу святкову атмосферу.

Ярмарок прикрашатимуть характерні дерев’яні будиночки, що вже стали в Європі символом чудового новорічного настрою.

Звучатимуть різдвяні пісні та колядки, ретельно відібрані у спеціально створеному різдвяному інтернет-радіо, горітимуть вогні найбільшої в місті новорічної ялинки, проводитимуть конкурси та забави, дегустації, загадки, карбуватимуть спеціальні львівські різдвяні монети.

У суботу міський голова Львова викарбує першу монету львівського різдвяного ярмарку.

Депутати міської ради на ярмарку готуватимуть святкові млинці, а кошти, за які їх продаватимуть, будуть використані на благочинність.

Організатор ярмарку ТзОВ «Львівські ярмарки» за підтримки Львівської міської ради.