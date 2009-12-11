Святкування Нового року на Майдані коштуватиме близько 1 млн. грн.

Вартість організації цьогорічного святкування Нового року на Майдані Незалежності в Києві становитиме 1 млн. 19 тис. грн., що у доларовому еквіваленті вдвічі дешевше, ніж торік, повідомив сьогодні на розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його даними, торік головна Новорічна ялинка коштувала 1 млн. 170 тис. грн., що становило 250 тис. доларів, а цього річ у доларовому еквіваленті - 125 тис. доларів.

При цьому В.ЖУРАВСЬКИЙ зауважив, що цьогорічна ялинка буде не гіршою, ніж торік, а навіть кращою. Зокрема, за його інформацією, при її монтажу буде використано майже на 100 ялинок більше, ніж торік; буде використано удвічі більше мерехтливих лампочок - 1 тис. 200 (торік 600). Крім того, у святковому концерті візьмуть участь 13-15 творчих колективів і виконавців, тоді як торік їх було 10. Також довшим буде і феєрверк – 20 хвилин (торік 15 хвилин).

У свою чергу, перший заступник начальника Головного управління по культурі КМДА Євген БОНДАР повідомив, що із вказаної загальної суми 628 тис. грн. вже профінансовано.

За його словами, головну ялинку країни прикрашатимуть 200 іграшок, з яких 40 - тигренята. У новому світлодіодному оформленні ялинки переважатиме фіолетовий колір.

Повністю завершити оформлення планують 18 грудня, а засвітять вогні на ялинці 19 грудня.

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО в інтерв’ю журналістам зазначив, що цього року не буде проблем з демонтажем ялинки, як після зустрічі 2009 року.

“Ні, не буде в нас цього року проблем з демонтажем. Минулого року я, відверто кажучи, ще у липні віддавав борги за ялинку, на превеликий жаль. Тому я не хочу цього року повторювати цю помилку. А тому і поставимо, і розберемо нормально”, - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, ялинка на Майдані Незалежності буде заввишки 35 м. Монтувати її почали 4 грудня.