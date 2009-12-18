У Херсоні сьогодні оголосили неробочий день

Міський голова Херсона Володимир САЛЬДО видав розпорядження з рекомендацією керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, оголосити п’ятницю, 18 грудня, неробочим днем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, про це було повідомлено під час чергового засідання міського оперативного штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також на засіданні комісії було обговорено організацію цілодобового чергування всієї техніки, задіяної у розчистці основних транспортних магістралей, під’їздів до соціально важливих об’єктів та прибудинкових проїздів. За метеопрогнозами на 18 грудня очікується продовження снігопаду та можлива ожеледиця.

У місті зараз працює 87 одиниць. Основні обсяги робіт здійснюватимуться вночі. Завтра на розчистці міських автомобільних доріг працюватиме додатковий грейдер.

Сьогодні розчищено під’їзди до полігону твердих побутових відходів, міського кладовища, лікарень та пологових будинків міста. Виникають труднощі по вивозу сміття з дворів, оскільки на обочинах проїжджої частини утворюються снігові відвали, що заважають сміттєвозам під`їздити до сміттєвих баків.

Забезпечено доставку хлібобулочних виробів до торговельних мереж міста, існує лише проблема вивозу готової хлібопродукції ІІ цеху ВАТ "Херсонський хлібокомбінат", що знаходиться на селищі Східному, де через вузькість вулиць ускладнюється робота спецтехніки.

За день на станції "швидкої допомоги" зафіксовано 200 викликів, до травмпункту звернулось 20 осіб, з них 16 – з переломами та 4 – з травмами.