Переробники молока закликають владу відновити механізм дотацій

Громадські організації і переробники молока закликають владу повернутися до діючого механізму стягування податку на додану вартість (ПДВ) під час реалізації молока на переробку.

Про це у понеділок на прес-конференції в УНІАН повідомили представники галузі.

Як повідомив президент ВГО «Українська аграрна конфедерація» (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО, об`єднання молочних підприємств і громадських організацій звернулися до народних депутатів з проханням відновити раніше діючий механізм дотацій виробництва молока шляхом виплати ПДВ виробникам молока.

«Просимо прийняти поправку в законопроект №5416, а саме відновити механізм підтримки тваринництва за рахунок засобів закумульованого переробниками ПДВ, який діяв впродовж 10 років», - йдеться в зверненні.

На думку Л.КОЗАЧЕНКА, якщо буде прийнятий інший механізм – акумуляція засобів в спецфонді держбюджету для подальшого розподілу на одну корову, це може призвести до ручного розподілу засобів чиновниками. «Передбачений в проекті закону централізований розподіл більше 2 млрд. грн. між 1,6 млн. домогосподарств вимагає створення колосального адміністративного апарату, а також додаткових коштів на його утримання, що також стане сприятливою основою для корупції. Враховуючи це, є сумніви, що селяни взагалі отримають гроші», - зазначають у зверненні.

При цьому виробники відзначають, що в Україні на сьогоднішній день спостерігається дефіцит молочної сировини. При цьому зміна стягування ПДВ призведе або до зниження закупівельних цін на молоко на 25%, або до підвищення вартості готової продукції.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу“ від 4 лютого 2009 року №922–VI. Рішення КСУ відміняє право переробних підприємств направляти суму податку на додану вартість, яку повинні сплачувати до бюджету, на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам.