На Херсонщині припинили діяльність нелегального аптечного складу

Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Херсонській області припинили у Херсоні діяльність нелегального аптечного складу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА Херсонської області.

Згідно з повідомленням, податківці встановили, що склад і медикаменти, що зберігалися там, належали акціонерному товариству, зареєстрованому в Київській області.

Підприємство займалося доставкою медпрепаратів до аптек Херсона. При цьому, згідно з накладним, товар нібито доставлявся безпосередньо зі складу під Києвом. Ліцензії на діяльність складу компанія не мала.

Зі складу, який був непридатним для зберігання медикаментів, вилучено товару на суму 312 тис. грн.