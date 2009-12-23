На Херсонщині припинили діяльність нелегального аптечного складу
11:00, 23 грудня 2009Права споживачів
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Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Херсонській області припинили у Херсоні діяльність нелегального аптечного складу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА Херсонської області.
Згідно з повідомленням, податківці встановили, що склад і медикаменти, що зберігалися там, належали акціонерному товариству, зареєстрованому в Київській області.
Підприємство займалося доставкою медпрепаратів до аптек Херсона. При цьому, згідно з накладним, товар нібито доставлявся безпосередньо зі складу під Києвом. Ліцензії на діяльність складу компанія не мала.
Зі складу, який був непридатним для зберігання медикаментів, вилучено товару на суму 312 тис. грн.
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