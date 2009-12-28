Столична міська електричка не курсуватиме з 1 по 10 січня

Міська електричка за маршрутом «Троєщина–Київ-Петрівка» не курсуватиме в період з 1 по 10 січня 2010 року.

Як повідомила УНІАН прес-служба Південно-Західної залізниці, таке рішення пов’язане з розпорядженням Кабінету міністрів від 18 листопада 2009 року, яким ці дні оголошені вихідними.

Згідно з повідомленням, електричка курсуватиме по суботах, в які кияни відпрацьовуватимуть перенесені робочі дні.