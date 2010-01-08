У Києві у ніч на Різдво було зруйновано пам'ятку архітектури

У ніч на Різдво у Києві, на Набережному шосе, було зруйновано пам`ятку архітектури - Перший київський водопровід.

Про це УНІАН повідомила завідувачка відділом Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Валерія ІЄВЛЕВА.

«Там цілий ряд старих водопровідних споруд, які були пам`ятками архітектури і техніки. Зараз їх зруйнували», - сказала В.ІЄВЛЕВА.

За її словами, про те, хто причетний до руйнування пам`яток, невідомо. «Тривають роботи з розбирання пам`яток. Зараз їх обносять парканом. Внутрішня частина вже зруйнована повністю. В Інтернеті були повідомлення про те, що ці ділянки було продано. Особа, якій вони були продані, не називалася. Зараз на цих ділянках ведеться активна підготовка до нового будівництва», - відзначила В.ІЄВЛЕВА.

Ці пам`ятки знаходяться поряд з Пам`ятником Магдебурзькому праву. Зокрема, зліва від пам`ятника знаходиться вже зруйнована нова машинна станція, а поряд з нею – споруда над водопровідним резервуаром. Праворуч від Пам`ятника Магдебурзькому праву знаходиться стара машинна станція, яку ще не зруйновано.

Крім того, В.ІЄВЛЕВА повідомила, що ці споруди стоять на обліку як пам`ятки науки і техніки з 2007 року. Однак протягом останніх років їх кілька разів підпалювали. Одна з таких споруд – так званий дерев`яний будинок Іванова, одного з тих, хто створював перший київський водопровід, – було спалено минулого року, сказала вона.

За словами В.ІЄВЛЕВОЇ, територію, де знаходяться пам`ятки, згідно з Генеральним планом Києва визначено як «зону ландшафту, що охороняється, «Київські схили”». «Там взагалі будувати не можна, ну а якщо там є пам`ятки, їх, безумовно, треба зберігати», - відзначила В.ІЄВЛЕВА.

За її словами, ці споруди дуже міцні, і товщина їх стін близько півтора метрів. На запитання, як руйнувалися ці пам`ятки, В.ІЄВЛЕВА, яка була на місці пам`яток після їх руйнування, сказала: «Ломиком, бульдозером, пригнали техніку вночі, щоб ніхто не бачив. Мені подзвонив один з колег, сказав учора увечері, що пригнали техніку».