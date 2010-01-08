Харчова промисловість приховує нанотехнології

Постійний комітет з науки і техніки в палаті лордів британського парламенту покритикував харчову промисловість за приховування інформації про використання нанотехнологій.

Джон Кребс, керівник розслідування, що проводилося за дорученням комітету, заявив, що хоча немає даних про небезпеку таких технологій, харчова промисловість хоче уникнути уваги громадськості, оскільки існують "діри в наших знаннях".

У доповіді комітету під назвою "Нанотехнології і продовольство" пропонують створити відкритий список всіх продуктів і упаковок, у виробництві яких використовуються нанотехнології.

Нанотехнологія заснована на застосуванні мікроскопічних частинок, які можуть володіти новими властивостями.

Вона вже широко використовується в різних сферах – від створення шкарпеток, що не пахнуть, до виробництва нового покоління антиракових препаратів. Проте ці технології викликають сумніви у багатьох учених, які вважають, що вони потребують ретельнішого вивчення.

У харчовій промисловості нанотехнології можуть використовуватися для посилення дії харчових добавок з метою скорочення змісту соли і жирів.

Автори доповіді вважають, що саме така поведінка може викликати у громадськості побоювання і набудувати її проти технології, яка може принести людству велику користь.

"Харчовики обпеклися на використанні трансгенних культур і тому не хочуть привертати до себе увагу", - сказав Д.Кребс.

Програма з вивчення нанотехнологій, яку здійснює Міжнародний центр учених Вудро Вільсона у Вашингтоні, прийшла до висновку, що в даний час є 84 харчових продукти, у виробництві яких використовуються нанотехнології.

За даними британської Федерації харчових продуктів і спиртних напоїв, жоден з них не виготовляється в Британії.

ВВС