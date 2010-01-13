Нідерланди закликають Берлін встановити в аеропортах сканери

Питання безпеки європейських аеропортів не сходить з порядку денного. Нідерланди вважають, що Німеччині обов’язково слід запровадити найближчим часом спеціальні сканери для перевірки пасажирів в аеропортах.

Нідерланди першою з країн Європи поставили спеціальні сканери для перевірки авіапасажирів 2 аеропорту Шіпол і вже замовили 60 апаратів нового покоління для всіх нідерландських аеропортів.

У Берліні питання сканерів обговорювали на зустрічі міністр юстиції Нідерландів ЕРНСТ Хирш БАЛЛІН та його німецька колега Сабіною ЛОЙТХОРЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР і глава МВС Німеччини Томас де МАЗЬЄР. Голландський міністр наполягав на тому, що Німеччина повинна не тільки поставити в аеропортах сканери, але має задіяти свій вплив, аби переконати інші європейські країни в необхідності такої міри.

У Німеччині донині існувала негативна суспільна думка про такі сканери. Ті, хто виступає проти цього заходу, наводять два важливі аргументи - можливий негативний вплив сканера на здоров’я і вторгнення в інтимну сферу громадян. До скептиків належала й німецький міністр юстиції С.ЛОЙТГОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРҐЕР, яка вважає, що недоторканість особистої сфери людини стоїть вище за міркування безпеки. Тим часом, ситуація кардинально міняється.

За даними опитування, проведеного соціологічним інститутом ФОРЗА, понад 67% німців нині вважають, що сканери - це важлива частина заходів щодо забезпечення безпеки польотів і їх використання потрібно наблизити. Томас де МАЗЬЄР вважає, що уникнути запровадження сканерів не можна, бо поки немає надійніших методів гарантування безпеки польотів Як стало відомо з міністерства внутрішніх справ, перші сканери у ФРН почнуть свою апробацію всередині літа.

“Німецька хвиля”