У Венесуелі за невиправдане завищення цін закрили 619 магазинів.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за даними агентства "Франс-прес", влада Венесуели оголосила про проведення перевірок у рамках боротьби зі спекуляцією, спровокованою девальвацією національної валюти – болівара. Виявилось, що власники деяких торгових закладів підняли ціни на 80%.

Окрім тимчасової заборони на роботу, на власників магазинів, що підвищують ціни, накладається штраф.

8 січня Президент Венесуели Уго ЧАВЕС оголосив про введення нових обмінних курсів болівара до долара, після чого люди одразу ж почали скуповувати товари й продукти за старими цінами.