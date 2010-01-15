У Венесуелі за невиправдане завищення цін закрили 619 магазинів
11:02, 15 січня 2010Права споживачів
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Влада бореться зі спекуляціями
У Венесуелі за невиправдане завищення цін закрили 619 магазинів.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за даними агентства "Франс-прес", влада Венесуели оголосила про проведення перевірок у рамках боротьби зі спекуляцією, спровокованою девальвацією національної валюти – болівара. Виявилось, що власники деяких торгових закладів підняли ціни на 80%.
Окрім тимчасової заборони на роботу, на власників магазинів, що підвищують ціни, накладається штраф.
8 січня Президент Венесуели Уго ЧАВЕС оголосив про введення нових обмінних курсів болівара до долара, після чого люди одразу ж почали скуповувати товари й продукти за старими цінами.
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