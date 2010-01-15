Столичні районні керівники мають забрати кіоски з алкоголем від шкіл

15:44, 15 січня 2010
Права споживачів
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КМДА зобов’яже

Заступник голови КМДА, депутат Київради Віталій ЖУРАВСЬКИЙ звернувся до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням зобов’язати керівників районів прибрати навколо земельних меж навчальних закладів столиці усі кіоски, що продають тютюнові вироби та алкогольні напої.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, В.ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що у столиці заборонена роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами у межах радіусу 100 метрів від земельних меж шкіл, ліцеїв, гімназій та інтернатів. Однак в результаті об’їзду районів виявилось, що на місцях, всупереч забороні, продовжують діяти 238 закладів торгівлі, у яких продаються тютюнові вироби та алкоголь.

Він додав, що вважає за необхідне заслухати звіти керівників районів про виконання завдання на сесії Київради.

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